Petitie voor verbetering dierenwelzijn aangeboden aan politieke partij M 21 op Bonaire

KRALENDIJK – Met het overhandigen van een petitie aan de politieke partij M21, hoopt de Stichting Dierenhulp de belangen van dieren en hun welzijn onder de aandacht te brengen en te verbeteren.

De petitie die door ruim 1000 personen was getekend onderschrijft nogmaals het belang van een zichzelf respecterende samenleving waarin plaats is voor mens en dier.

Kandidaat Norbert Tadema Damman van de nieuwe politieke partij op Bonaire nam de petitie in ontvangst en zegde toe zich volledig in te zetten voor verbeterde wetgeving voor dieren. “In het dagelijks leven ben ik hondentrainer op Bonaire, dus mijn band met dieren is er zeker. Dat dieren vaak het slachtoffer zijn van menselijk handelen is bekend. Dat verbetering noodzakelijk is, is niet enkel een wens van M21, maar meer nog een eis.” Aldus Tadema Damman.

Stichting Dierenhulp is een non profit organisatie werkend met vrijwilligers. Naast Bonaire is men ook op Curaçao actief met het voorkomen van dierenleed. Dit wordt gedaan door grootschalige sterilisatie acties. “Dieren horen er in een volwaardige samenleving bij. En wij zijn blij te zien dat de politieke partij M21 als enige partij dierenwelzijn in hun programma hebben staan. Dus de keuze was snel gemaakt aan wie wij de petitie zouden overhandigen. Daarnaast is Stichting Dierenhulp de initiatiefnemer van de nieuwe wetgeving voor dieren voor de eilanden geweest. En deze nieuwe wet- en regelgeving moet er voor zorgen dat mens en dier samen een goed of in elk geval beter bestaan krijgen. Te vaak is de politiek bezig met zichzelf, en verliest men de belangrijke doelen uit het oog. Opkomen voor de zwaksten in een samenleving.” Aldus initiatiefnemer Mark Vos van Stichting Dierenhulp.

Meer informatie over het vrijwilligerswerk van Stichting Dierenhulp is te zien op www.dierenhulp.nl