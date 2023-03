Alexey Molchanov doet poging tot wereldrecordduik op Bonaire

KRALENDIJK – Kampioen Freediver Alexey Molchanov probeert eind deze maand een nieuw wereldrecord te vestigen op Bonaire. Doel is het bestaande record van 150 meter te breken.

Het record in deze Variable Weight discipline is momenteel in handen van de Tunesische Freediver Walid Boudhiaf. Tijdens de poging, gepland tussen 27 en 29 maart, duikt hij naar beneden via een slee en stijgt hij op met een monovin volgens de AIDA- regels.

Molchanov heeft momenteel het wereldrecord in de discipline Constant Weight op 130 meter. Parallel aan de poging gaan enkele van de beste Nederlandse Freedivers, leden van de Nederlandse Freediving Association in de diepblauwe baai van Kralendijk voor enkele Nationale Records.

Miles Mercera van de Tourism Corporation Bonaire zegt dat de beschermde en ongerepte onderwaterwereld van Bonaire de ultieme setting biedt voor deze freediving-prestatie.

“We zijn blij om Alexey en andere avonturiers te verwelkomen in het eco-voorwaartse paradijs dat Bonaire is, en om ’s werelds eerste Blue Destination te presenteren als een premium buitenspeeltuin, zowel boven als onder zeeniveau.”