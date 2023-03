Sint Eustatius moet voor het einde van 2023 weer een eigen bestuur hebben

DEN HAAG – De gemeenteraad van Sint-Eustatius, een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch van het koninkrijk, werd in 2018 ontbonden vanwege wanbeleid. Sindsdien is Sint-Eustatius de enige gemeente waar het bestuur buitenspel staat, en Den Haag het voor het zeggen heeft. Vorige week was er een schriftelijk debat met staatssecretaris van Huffelen over het teruggeven van bevoegdheden aan Sint-Eustatius.

“Het was een enorm heftige ingreep”, vertelt staatssecretaris Alexandra van Huffelen in Nieuws en Co. “Mijn voorganger, staatssecretaris Knops, heeft dat samen met het kabinet besloten, omdat er echt spraken was van grote verwaarlozing van de taken van het eiland.”

Wanbeleid

Volgens van Huffelen waren er grote financiële problemen, maar vond het bestuur destijds dat het zich niet hoefde te houden aan Nederlandse wetgeving. “Administratie werd niet goed weergegeven. Er werden keuzes gemaakt die onduidelijk waren in termen van de begroting of zonder begrotingen werden bedragen uitgegeven. Een aantal bestuurders gaf dus ook aan zich niet aan de wet te willen houden, dit eiland is gewoon een onderdeel van Nederland en daar gelden dus de Nederlandse wetten”, legt ze uit. “Dat maakte dat die ingreep op dat moment zeer nodig was. Die ingreep is vandaag de dag nog steeds aan de orde.”

Eigen bestuur

De overheid wil graag weer dat Sint Eustatius een eigen bestuur krijgt. “Sinds 2018 is er veel gebeurd. Veel van de problemen zijn aangepakt. De financiële administratie is op orde gebracht, maar daar zijn nog wel een paar laatste stappen te zetten. Maar er zijn al heel veel stappen gezet, er is veel werk gedaan om de gezondheidszorg, het onderwijs, de woningbouw en wegen aan te pakken. Dat betekent dat het tijd wordt om de democratie terug te geven.”

“Maar natuurlijk ook het eiland blijven ondersteunen. Het is een klein eiland met iets meer dan 3000 mensen. Dan is het wel nodig dat ze hulp blijven krijgen van Nederland om te zorgen dat het leven daar goed en aantrekkelijk is.”

Ondersteunen

In 2018 liet een commissie zich ook al kritisch uit over de weinig ondersteunende rol van Nederland. Nederland zou Sint Eustatius hebben verwaarloosd. “Ik denk dat er zeker momenten zijn geweest waarin onvoldoende hebben ondersteund”, vertelt Van Huffelen.

“Maar sinds 2018 hebben we dat heel intensief opgepakt. We hebben het bestuur overgenomen. Op dit moment is er nog een regeringscommissaris die in feite de rol van de burgemeester daar invult.”

Van Huffelen vertelt dat er weer een eilandsraad is verkozen en dat er weer gedeputeerden zijn. “Dat zijn lokale wethouders. Met hen samen hebben we de afspraak gemaakt om samen stappen te zetten in de komende tijd om hopelijk zo snel mogelijk, wat mij betreft voor volgend jaar, weer de democratie terug te brengen op Sint Eustatius. Dat is uiteindelijk wat we willen, net zoals in elke andere gemeente in Nederland.”