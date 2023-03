Grote moddergooien is begonnen in aanloop naar verkiezingen Bonaire

KRALENDIJK- In aanloop naar de verkiezingen op 15 maart a.s. is op Bonaire het gebruikelijke moddergooien goed op gang gekomen.

Enkele weken geleden leken concurrenten van raadslid Daisy Coffie, tevens Partijleider van M21, zich te verkneukelen over het feit dat de Belastingdienst CN dreigde haar auto in het openbaar te verkopen wegens onenigheid over een openstaande belastingdienst. De foto van de aankondiging tot openbare verkoop, werd driftig gedeeld.

PDB-leider Clark Abraham, over wie recent weer geruchten de ronde deden dat hij of aan de alcohol of aan de drugs zou zijn, publiceerde op zondag een uitslag van een alcohol- en drugstest die hij op 10 maar jl. onderging. “Om een einde te maken aan alle geruchten”, aldus Abraham, die zich afvraagt welke collega-politici zijn voorbeeld zullen volgen.

Afgelopen week werd een brief verspreid van een beweerdelijke klokkenluider, die zou aantonen dat gedeputeerde Hennyson Thielman politieke vriendjes lucratieve contracten voor tijdelijke inhuur toe zou hebben gespeeld.

Onbetaalde rekening

Sinds afgelopen weekeinde wordt ook potentieel schadelijke informatie gedeeld over voormalig MPB leider en huidig gedeputeerde van sociale zaken, Elvis Tjin Asjoe. Tjin Asjoe zou volgens het geruchtencircuit al ruim een jaar lang weigeren een bedrag van ruim 5000 dollar te betalen aan bar-restaurant, gelegen op Hato, voor daar genuttigd eten en drinken op rekening.

Hoewel de partijen onderling het misschien leuk vinden om elkaar voor de verkiezingen zo zwart mogelijk te maken, moeten veel kiezers niks van de verdachtmakingen hebben. “Bah. En dat moet de bevolking vertegenwoordigen”, zegt een ingewijde op zondagavond in reactie op de recente roddels over Thielman, Abraham en Tjin Asjoe.