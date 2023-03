EQ Bonaire organiseert eerste Pride-evenement op Bonaire

KRALENDIJK – EQ Bonaire gaat het eerste Pride Bonaire-evenement organiseren. Het zal gaan plaatsvinden van 22 tot en met 25 juni 2023.

EQ Bonaire is een kleine non-profitorganisatie die ernaar streeft het begrip voor de LGBTQI+-gemeenschap te vergroten en daarmee een veilige ruimte voor iedereen binnen de gemeenschap te creëren. De LGBTQI+-familie is, was en zal altijd deel uitmaken van de eilandgemeenschap en daarom is de slogan voor dit jaar “Nos T’ ei, Nos T’ei”, wat betekent “We zijn er”.

Het doel van Pride Bonaire is niet alleen om leuke bijeenkomsten te organiseren waar mensen samen kunnen komen, maar ook om kennis op te doen en te verspreiden over de LGBTQI+-gemeenschap. EQ Bonaire streeft ernaar om ervoor te zorgen dat iedereen uit de gemeenschap zich welkom voelt in alle leeftijdsgroepen door een zachte benadering aan te moedigen. Hierdoor is er plek voor iedereen en voelt iedereen zich op elk moment welkom.

Het organiseren van zo’n evenement brengt echter uitdagingen met zich mee voor een kleine non-profitorganisatie zoals EQ Bonaire. Daarom vragen zij om uw steun. U kunt dit doen door middel van financiële sponsoring, vrijwilligerswerk, het verstrekken van producten, faciliteiten of locaties. Neem gerust contact op met EQ Bonaire over hoe u kunt helpen.

Inzamelingsactie

Op dit moment bereidt EQ Bonaire pride-pakketten voor met decoratiemateriaal in regenboogkleuren om lokale bedrijven te helpen hun etalage te versieren of om een regenboogvlag uit te hangen. Deze pakketten zullen binnenkort verkocht worden als inzamelingsactie voor de Pride Bonaire.

EQ Bonaire gelooft in uw steun en hoopt van de eerste Pride Bonaire een onvergetelijk, leuk en interessant evenement te maken voor iedereen.