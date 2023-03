Verkiezingsdebat Op de Klippen informatief, maar nergens echt spannend

KRALENDIJK- Het verkiezingsdebat dat op zaterdag werd gehouden in Club Trocadero, georganiseerd door Mega Hit FM en het programma Op de Klippen en uitgezonden door Dutch Caribbean TV kan worden omgeschreven als informatief, maar nergens heel spannend.

Grote aanvaringen of vuurwerk bleven uit en er was gedurende het hele debat sprake van een vrij gemoedelijke sfeer. Presentator Arjen de Wolff laveerde behendig tussen de partijen en de vraagstellers en zorgde dat iedereen ruim voldoende aan bod kwam. Sympathiek was dat De Wolff even veel ruimte gaf aan de nieuwe en kleine partijen, als aan meer gevestigde en grotere partijen zoals MPB en PDB. De Unio Patriotiko Boneriano (UPB) had, zoals bij meerdere debatten het geval was, geheel verstek laten gaan.

Opvallend was ook dat het debat eigenlijk interessanter werd in het tweede gedeelte van het debat, toen de lijsttrekkers plaats maakten voor andere kandidaten op de respectievelijke lijsten. “Dit gaat eigenlijk veel beter”, riep De Wolff dan ook spontaan uit.

Vooral Anthony Weber van de M21 viel in positieve zin op door niet alleen zijn welbespraaktheid, maar ook het feit dat hij bijzonder concreet en kernachtig antwoordde op de gestelde vragen. In dat opzichte verraste ook Jay Frans van de Union Revolushonario Bonaire (URB), die zich prima wist te verwoorden en daardoor eigenlijk een sterkere indruk maakte dan zijn partijleider Suzy Thodé.

Minder sterk

Gianni van den Heuvel (PDB), Fransel Janga (Un Union pa Pueblo) en Debby Rauwers (MPB), kwamen in vergelijking met Weber en Frans wat minder sterk naar voren. Van den Heuvel zocht vaak naar woorden en formuleerde niet zo scherp als zij normaal wel doet, Janga had zowieso maar weinig toe te voegen en ook de antwoorden van Debby Rauwers vielen niet op door grote orginaliteit. Bij Rauwers viel op dat zij zich sterk vereenzelvigt met het huidige BC. Zo sprak zij verschillende keren over ‘wij’, als het ging om vragen over wat de overheid de afgelopen jaren had gedaan en nog beter zou kunnen doen.

Al met al liet vooral de M21 zich van haar sterke kant zien tijdens het hele debat, terwijl ook de URB het veel beter deed dan vooraf door veel mensen werd verwacht. In positieve zin mag overigens ook Aljano Emerenciana van Un union pa Pueblo worden genoemd. Ondanks het feit dat hij er voor koos steeds in het Papiamentu te antwoorden, was hij steeds concreet en duidelijk in de door hem ingenomen standpunten. Op die manier bekeken, deden de kleine of nieuwe partijen het beter in het debat, dan de meer gevestigde partijen.