Daisy Coffie: Bevolking Bonaire groeit te snel

KRALENDIJK- Volgens de fractieleider van M21, Daisy Coffie is het duidelijk dat Bonaire op het moment te snel groeit.

Dat zei de lijsttrekker van de roze partij in het verkiezingsdebat van Mega Hit FM en het programma Op de Klippen, in antwoord op de vraag of de bevolking met bijna 5000 nieuwe woningen in de planning niet al te snel dreigt te groeien.

“Alles staat momenteel onder druk. De wegen en de scholen, leiden onder de snelle groei van de bevolking. Naar de mening van M21 mag dat best wat langzamer”, aldus Coffie. Volgens Coffie is een ander probleem dat de inwoners die er al waren voor de snelle groei, niet voldoende profiteren. Ook daarnaar moet worden gekeken, aldus Coffie.

Coffie kreeg het nodige applaus van de aanwezigen bij het debat, wat aangaf dat velen het eens zijn met haar visie. Overigens spraken ook Un union pa Pueblo, de PDB en de Lijst Suzy Thode zich uit vóór het afremmen van de groei.

Woningen

Lijsttrekker van de MPB, Hennyson Thielman, was het eens met de stelling dat Bonaire de afgelopen jaren te snel is gegroeid. Volgens Thielman is er ook sprake van een scheefgroei. “hoewel er veel gebouwd is, is er vooral in het hogere segment bijgebouwd”. Volgens Thielman is het juist belangrijk dat er nu woningen gaan bijkomen in het midden- en lagere segment.