Bon Doet brengt op Bonaire weer veel vrijwilligers op de been 

KRALENDIJK- Bon Doet heeft ook dit jaar weer de nodige vrijwilligers op de been gebracht. De vrijwilligersactie die jaarlijks in zowel Nederland als op de Nederlandse eilanden in het Caribisch Gebied wordt georganiseerd, werd op vrijdag officieel geopend door gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe, die onder meer Sociale Zaken in zijn portefeuille heeft.

De vrijwilligers waren ook zaterdag nog bezig met diverse projecten, waaronder die in de ouderenzorg en bij de dierenopvang zoals het Animal Shelter Bonaire.

Belangrijk

“Natuurlijk wordt er het hele jaar vrijwilligerswerk gedaan en niet alleen tijdens deze twee dagen”, zegt Signalda Domacassé van het NGO-platform. “Maar het is fijn te zien hoeveel mensen zich gedurende deze twee dagen willen inspannen voor hulp aan hen die dat het hardste nodig hebben”.