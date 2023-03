Animal Shelter’s Pakus di Pruga zoekt nieuw onderkomen

KRALENDIJK – De zaterdagse tweedehands markt ‘Pakus di Pruga’ op Bonaire verkeert in een benarde situatie nu hun huidige locatie binnenkort zal worden gesloopt. De Animal Shelter Bonaire, dat jarenlang gratis onderdak heeft gekregen dankzij de vrijgevigheid van de huiseigenaar, heeft dringend behoefte aan een nieuwe plek om hun belangrijke werk voort te kunnen zetten.

De inkomsten van de markt, die al 8 jaar wekelijks op zaterdag wordt gehouden in het gebouw, waarbij gedoneerde spullen worden verkocht, zijn van essentieel belang voor de zorg en opvang van asieldieren op het eiland. De inkomsten uit de verkoop van deze spullen houden de shelter draaiende en dragen bij aan het verminderen van afval op de vuilnisbelt.

Daarnaast worden de spullen ook verkocht tegen hele lage prijzen om mensen te helpen die de hoge kosten van levensonderhoud op het eiland niet kunnen betalen.

Als u, of iemand die u kent, een geschikte ruimte heeft voor Pakus di Pruga of ideeën en suggesties heeft, neem dan alstublieft contact op met de shelter via [email protected]. Elke suggestie is welkom en zal serieus worden overwogen.

Het verlies van de huidige locatie is een grote klap voor de dierenopvang en de gemeenschap als geheel. Het is belangrijk dat we als gemeenschap samenwerken om Pakus di Pruga een nieuw thuis te geven zodat zij dit belangrijke werk voort kunnen zetten.