Vacature Teamleider | Afdelingsleider Aruba

Het Schakel College is een kleine innovatieve VO school in Aruba voor de opleidingen mavo, havo en vwo. Alle leerlingen volgen het Tweetalig Onderwijsprogramma (Nederlands-Engels). De school heeft een onderscheidende profilering en positionering gericht op tweetalig onderwijs in een meertalige omgeving. Leerlingen nemen deel aan het Arubaanse of Nederlandse curriculum. Het Schakel College biedt een breed aanbod voortgezet onderwijs en geeft onze leerlingen een sterke onderwijskundige basis (sociaal, cognitief, studievaardigheden) mee gericht op een succesvolle schoolloopbaan. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen in staat zijn om verder door te groeien tot succesvolle, betrokken volwassenen die hun weg weten te vinden in een snel veranderende wereld.

Opdracht:

Je geeft leiding aan een groep docenten en bent verantwoordelijk voor de coördinatie, leerlingenzorg en de onderwijsontwikkeling van je afdeling;

Je bent verantwoordelijk voor enkele grote portefeuilles, bijvoorbeeld leefklimaat, zorg of ICT. De portefeuilles worden in onderling overleg binnen het managementteam verdeeld.

Profiel:

Je bent een teamplayer, je werkt graag samen en je zet je elke dag enthousiast in voor de leerlingen en je collega’s;

Je draagt bij aan het verdiepen van onze onderwijsvisie, waaronder TTO, en de uitvoering hiervan. Je vertaalt deze visie in concrete plannen waardoor het team een steeds hoger niveau bereikt in deze uitvoering;

Je zorgt voor een gezamenlijk proces rond onderwijsontwikkeling, communiceert hier helder en transparant over ;

Je bent een inspirerende persoonlijkheid die het vertrouwen in mensen combineert met een professionele en duidelijke wijze van coachen en leidinggeven aan leerlingen en medewerkers;

Je ondersteunt de zorgcoördinator ten aanzien van de juiste begeleiding van de leerlingen in jouw team;

Je bent in staat de school uitstekend te vertegenwoordigen. In je manier van handelen sluit je aan op de sfeer van school waarin veiligheid en vertrouwen van leerlingen en medewerkers voorop staat.

Functie-eisen:

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en beschikt over een onderwijsbevoegheid;

Je hebt een duidelijke visie op leidinggeven aan professionals waarbij ruimte en begrenzing bij jou in evenwicht zijn. Je weet hoe je jouw teamleden in hun kracht zet en inspireert tot onderlinge samenwerking;

Je kunt feedback geven en ontvangen, bent stressbestendig, in staat om conflicten op te lossen en besluitvaardig;

Je bent je bewust van je voorbeeldrol en stimuleert daarmee gewenst gedrag bij anderen.

Aanbod

Aanstelling voor 40 arbeidsuren per week

Een contract voor onbepaalde tijd met een proeftijd van 2 maanden

Salariëring volgens de bezoldigingsregeling overheidspersoneel van het land Aruba

Aanvullende voorwaarden bij een eventuele emigratie worden tijdens de gesprekken besproken.

Uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae en motivatiebrief kunt u tot 31 maart 2023 richten aan mevrouw Inge La Haye-Teunissen, directeur, per mail [email protected]

Benieuwd naar onze school neem dan een kijkje op www.college.schakelaruba.com.