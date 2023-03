Vacature Schoolleider | Conrector Aruba

Het Schakel College is een kleine innovatieve VO school in Aruba voor de opleidingen mavo, havo en vwo. Alle leerlingen volgen het Tweetalig Onderwijsprogramma (Nederlands-Engels). De school heeft een onderscheidende profilering en positionering gericht op tweetalig onderwijs in een meertalige omgeving. Leerlingen nemen deel aan het Arubaanse of Nederlandse curriculum. Het Schakel College biedt een breed aanbod voortgezet onderwijs en geeft onze leerlingen een sterke onderwijskundige basis (sociaal, cognitief, studievaardigheden) mee gericht op een succesvolle schoolloopbaan. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen in staat zijn om verder door te groeien tot succesvolle, betrokken volwassenen die hun weg weten te vinden in een snel veranderende wereld.

Opdracht:

Je handelt integer, bent voorspelbaar, inspireert en je stuurt vanuit de visie van de organisatie op de lange termijn.

Je draagt zorg voor de doorontwikkeling van de TTO-visie van de school en maakt gerichte keuzes voor ontwikkeling van het onderwijs.

Je versterkt de organisatie vanuit een professionele cultuur. In deze cultuur wordt vanuit eigenaarschap en verantwoordelijkheid de onderwijskundige ontwikkeling een solide basis gegeven. Het inrichten van resultaatgerichte onderwijsprocessen en borging van de kwaliteit van het onderwijs zijn prominente aandachtsvelden.

Functie-eisen:

Je hebt een academisch werk- en denkniveau gecombineerd met een schoolleidersopleiding. Een eerstegraads onderwijsbevoegdheid is een pré

Je hebt een toegankelijke en een stevige persoonlijkheid.

Je besluitvaardig, leerling- en teamgericht en hebt ruime ervaring in een leidinggevende functie in het voortgezet onderwijs.

Je hebt visie op ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

Je hebt affiniteit/ervaring met relevante beleidsportefeuilles

Je hebt ervaring om met het team succesvol en planmatig innovatieve veranderingen in het onderwijs te implementeren. Ervaring met TTO is een pré.

Aanbod

Aanstelling voor 40 arbeidsuren per week

Een contract voor onbepaalde tijd met een proeftijd van 2 maanden

Salariëring volgens de bezoldigingsregeling overheidspersoneel van het land Aruba

Aanvullende voorwaarden bij een eventuele emigratie worden tijdens de gesprekken besproken.

Het Schakel College op Aruba biedt leerlingen op Aruba, Nederlands voortgezet onderwijs met een internationale dimensie in een vriendelijke, stimulerende en uitdagende omgeving. In augustus 2008 is het Schakel College gestart met voortgezet onderwijs. In een goed doordacht groeimodel zijn de leerstromen Mavo, Havo en Vwo geleidelijk ontwikkeld. Inmiddels kan op elke niveau worden deelgenomen aan de eindexamens.

Het Schakel College bereid leerlingen voor op:

Nederlandse staatsexamens

Arubaanse eindexamens

Cambridge exams

In het examenjaar kiest de leerling het examen dat het beste bij hem of haar past.

Kenmerken van onze school:

De leerlingen krijgen les in kleine groepen van docenten die niet alleen hun vak verstaan, maar daarnaast zeer betrokken zijn bij het wel en wee van onze leerlingen. Er wordt op meerdere niveaus uitleg gegeven. Zo vindt elke leerling aansluiting.

We begeleiden leerlingen naar zelfstandigheid. Daarbij is het belangrijk om leerlingen eigen verantwoordelijkheid te geven. De nadruk in de eerste leerjaren ligt op het leren studeren. Daarna trainen we de leerlingen in het leren denken in verbanden. We leren leerlingen initiatief te nemen en samen te werken. Er zijn buitenschoolse activiteiten en thema’s waarin ze verschillende vaardigheden kunnen oefenen.

De leerlingen werken in een digitale leeromgeving waarin het gebruik van digitale schoolborden, laptops en ondersteunende software voor de lessen vanzelfsprekend zijn. Er is veel aandacht voor actualiteit en moderne ontwikkelingen.

Het Schakel College biedt een uitstekende aansluiting op het Nederlands onderwijssysteem door de voorbereiding van haar leerlingen op het Nederlandse staatsexamen. Deze examens worden afgenomen door de Nederlandse staatsexamencommissie op Bonaire. Vanaf dit schooljaar is het Schakel College ook bevoegd om Arubaanse eindexamens af te nemen op onze eigen locatie. Het hoge niveau Nederlands op school alsmede de training in belangrijke studievaardigheden maken dat de overstap van leerlingen die in Nederland of Aruba verder willen studren soepel verloopt. Ook de aansluiting met het vervolgonderwijs in Nederland of op Aruba (universiteit, hbo en mbo) is geen enkel probleem.

Het gemiddelde eindexamenslagingspercentage op school ligt rond de 90%. In onze multilinguale omgeving met veel multilinguale leerlingen is dit een bijzonder mooi resultaat.

Uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae en motivatiebrief kunt u tot 31 maart 2023 richten aan mevrouw Inge La Haye-Teunissen, directeur, per mail [email protected].

Benieuwd naar onze school neem dan een kijkje op www.college.schakelaruba.com.