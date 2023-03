Vacature Directeur CARMABI Curaçao

Caribbean Research and Management of Biodiversity (hierna CARMABI) is een toonaangevende non-profit stichting op Curaçao die een aantal van de Curaçaose nationale parken beheert waaronder het Christoffel National Park, Shete Boka National Park en het Curaçao Marine Park. CARMABI heeft 4 pijlers waarop wordt gewerkt: marien en terrestrisch onderzoek, parkmanagement, natuur- en milieueducatie en advies. Daarnaast heeft CARMABI als missie om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling en het beheer van de natuurlijke hulpbronnen van Curaçao door middel van onderzoek, natuurbeheer en milieueducatie.

Namens CARMABI is Deloitte op zoek naar kandidaten voor de functie van: Directeur

De functie

Als Directeur bent u eindverantwoordelijk voor het functioneren en de prestaties van CARMABI. U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie en de te volgen koers van de organisatie. U vertaalt het strategisch beleid naar (meer)jaren beleid en een (meer)jaren begroting in afstemming met het Bestuur. U draagt zorg voor het aansturen van en afstemmen met alle afdelingen binnen CARMABI: Advies en Consultancy, wetenschappelijk onderzoek, Natuur, Milieu & Educatie, de Parken van CARMABI alsmede de ondersteunende afdelingen. Als Directeur geeft u richting en coördineert u de strategische beleidsontwikkelings- en beleidsuitvoeringsprocessen. U initieert en stimuleert vernieuwing binnen de stichting op o.a. het gebied van marketing, communicatie en ICT in de vorm van (strategische) beleidsplannen. U vertegenwoordigt extern de stichting bij het voeren van overleg, bemiddelen en onderhandelen in (inter)nationale overlegkaders waaronder DCNA en u draagt zorg voor de kwaliteit van samenwerkingsrelaties met overheden, natuur en milieu organisaties en relevante stakeholders. U adviseert het Bestuur over de vorming en realisatie van het strategisch beleid van de stichting en legt verantwoording af aan het Bestuur.

Uw profiel

U beschikt over een afgeronde HBO opleiding en aantoonbaar academisch (WO) werk- en denkniveau op het gebied van bedrijfskunde, biomedische wetenschappen of relevante richting, aangevuld met cursussen op gebied van management. U heeft minimaal 10 jaar relevante werkervaring en minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. U beschikt over brede theoretische kennis van het vakgebied en heeft inzicht in natuur- en milieu technische en wetenschappelijke ontwikkelingen en overige relevante aspecten binnen het maatschappelijke aandachtsgebied. U beschikt over kennis van het werkterrein en de relevante interne en externe omgeving van de betreffende organisatie en de biodiversiteitsaspecten van de natuur van het Land Curaçao. U beschikt over kennis van de lokale wet en regelgeving. U bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid en nieuwe ideeën en concepten, waarvoor een multidisciplinaire oriëntatie is vereist. U bent vaardig in het schakelen tussen strategische en operationele werkzaamheden en het afstemmen van de strategische beleidsontwikkeling. U beschikt over uitstekende management, advies en leidinggevende vaardigheden alsmede analytische en probleemoplossende vaardigheden. U bent ondernemend, een visionair, betrouwbaar en besluitvaardig. U beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Papiamentu, Nederlands en Engels.

Het aanbod

CARMABI biedt een uitdagende functie met aantrekkelijke salaris en marktconform arbeidsvoorwaardenpakket in een dynamisch omgeving.

Procedure

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. Pauline Godschalk – Hageman, Consultant bij Deloitte Dutch Caribbean via [email protected] of via telefoon +5999 433 3332. Gelieve uw motivatiebrief en CV te e-mailen vóór 27 maart 2023 naar [email protected]. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment, medische keuring en/of integriteitsscreening kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.