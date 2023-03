Tourism Corporation Bonaire gaat aantal hotelkamers inventariseren

KRALENDIJK- De Tourism Corporation Bonaire (TCB) gaat een inventarisatie maken van alle hotelkamers op het eiland.

Het onderzoek is volgens de TCB bedoeld om de toeristische doelstellingen van de industrie te ondersteunen en tegelijkertijd waardevolle input te leveren waar alle stakeholders baat bij hebben.

Als onderdeel van het onderzoek nodigt het toeristenbureau alle hotelexploitanten, hoteleigenaren en hotelmanagers en andere accomodatie-stakeholders uit om deel te nemen aan het kamerinventarisatieonderzoek en vertrouwelijke informatie te verstrekken over het aantal kamers en over de groei en veranderingen op het eiland inclusief de prestaties in de afgelopen 12 maanden.

De verzamelde informatie zal worden gebruikt om de huidige toestand van de sector te bepalen. “De kamerinventarisatie is een essentieel hulpmiddel om inzicht te krijgen in de huidige staat van de toeristenindustrie op Bonaire”, aldus TCB-directeur Miles Mercera. “Door dit onderzoek uit te voeren, kunnen we waardevolle inzichten verkrijgen in het groeipotentieel van de sector en gebieden identificeren waar verbeteringen nodig kunnen zijn. We moedigen alle stakeholders aan om deel te nemen aan het onderzoek om de duurzame groei van de toeristenindustrie op ons eiland te ondersteunen.”

Recent

TCB heeft de laatste inventarisatie in 2021 uitgevoerd en wil nu graag om de meest recente informatie verkrijgen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.