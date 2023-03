Skyhigh Aviation voegt extra vlucht toe tussen Bonaire en Santo Domingo

KRALENDIJK- De Dominicaanse luchtvaartmaatschappij Skyhigh Aviation voegt voor het komende zomerseizoen een extra vlucht toe tussen Bonaire en de Dominicaanse Republiek.

Tot zover voerde Skyhigh maar één wekelijkse vlucht uit tussen de beide eilanden, namelijk op de vrijdag. Daar komt nu een vlucht bij op de dinsdagen. De extra vlucht maakt een trip naar de Dominicaanse republiek aantrekkelijker, omdat nu gekozen kan worden voor een verschillende verblijfsduur van enkele dagen tot een hele week.

Skyhigh Aviation is zowieso flink aan het uitbreiden. Ook naar andere Caribische bestemmingen komt er een extra vlucht bij. Daarnaast is de luchtvaartmaatschappij kort geleden begonnen met vluchten naar onder meer Miami, in de Verenigde Staten en is zij gaan vliegen met de Embraer 195; een veel groter vliegtuig dan voorheen werd gebruikt.

Vluchten naar Bonaire worden doorgaans uitgevoerd met de wat kleinere Embrear 145 toestellen met 50 zitplaatsen aan boord.

Etnisch verkeer

Van oudsher is er vrij veel etnisch verkeer tussen Bonaire en de Dominicaanse Republiek. Het eiland heeft relatief veel inwoners met roots gelegen op het eiland Hispañola, dat verdeeld is tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek. Bij gebrek aan vluchten naar Haïti, maken ook veel uit Haïti afkomstige inwoners gebruik van de vluchten van Skyhigh, om vanuit Santo Domingo met de bus naar Haïti te reizen.