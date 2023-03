Gedeputeerde Thielman ziet niks mis met Overeenkomsten van Opdracht

KRALENDIJK- Gedeputeerde Hennyson Thielman ziet niks mis met de vele Overeenkomsten van Opdracht (OVO) die het BC heeft afgesloten met tijdelijke krachten.

Dat zegt Thielman in antwoord op vragen van Bonaire.nu, naar aanleiding van een in de media rondgaande brief van een ‘klokkenluider’. In de brief wordt beweerd dat grote sommen geld worden uitgegeven aan diverse ingehuurde consultants. “Klokkenluiders binnen het Openbaar Lichaam Bonaire maken zich grote zorgen over de integriteitsproblemen in het bureau van Gedeputeerde Hennyson Thielman (MPB). Al enkele jaren laat Thielman MPB-leden, waarvan sommige zelfs op de kandidatenlijst staan, grote bedragen uitbetalen voor onduidelijke werkzaamheden, soms meer dan tonnen per jaar”, zo begint de anonieme brief.

Thielman herkent zich niet in de beschuldiging en wijst op de verhitte politieke campagne. “Niet alleen is dit niets nieuws, maar het tot stand komen van OVO’s gebeurt buiten de gedeputeerden om”. Volgens Thielman wordt zowel de inhuur van tijdelijke krachten op een bepaald niveau gedaan door de directies en niet door de gedeputeerden. Ook afspraken, over de hoogte van de vergoeding, zouden niet direct door de gedeputeerden worden gedaan. Daar komt bij, volgens Thielman, dat elke OVO langs het bureau van de Rijksvertegenwoordiger moet, voordat de overeenkomst mag worden aangegaan.

Niets nieuws

Thielman merkt ook op dat het niet gaat om iets nieuws. “Dit is al vele jaren usance binnen het apparaat, dat met bepaalde mensen een Overeenkomst van Opdracht wordt aangegaan en geen arbeidsovereenkomst. Het is ook niet iets wat dit bestuurscollege heeft uitgevonden. Daarnaast zijn er net zo goed OVO’s aangegaan met mensen van een andere politiek kleur en zeker niet alleen maar mensen die gelieerd zijn aan het huidige BC”.