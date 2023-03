Vacature Front Office Medewerker Bonaire

VIP Diving is een PADI 5-star duikcentrum en biedt alle PADI-trainingen aan. Alle cursussen worden gegeven door ervaren PADI-instructeurs en we verzorgen naast professionele training ook een hoop plezier tijdens de cursus. Wij zijn gevestigd in een modern pand dat is voorzien van alle gemakken voor duikers. Er is een drive-thru tank service, tanks in verschillende maten en duikmateriaal voor de verhuur. Bonaire is DE plek voor kantduiken en dit is precies waar wij experts in zijn! Met onze gidsduiken bieden wij een bijzondere en persoonlijke duikervaring aan.

Wij zijn per direct op zoek naar een full time Front Office Medewerker (m/v).

Bij de front office ontvang je onze gasten, sta je ze persoonlijk te woord en assisteer je ze bij het maken van de planning samen met je collega’s van onze back office.

Je verzorgt de administratie van de logsheets en verwerkt de gegevens in de computer. Je maakt facturen op en rekent af met de gasten. Ook beheer je de kassa van onze uitgebreide duikwinkel.

Midden in het dynamische serviceteam waarmee we onze gasten iedere dag blij maken, ben jij een centrale spil en ons visitekaartje.

Wat wij van je vragen:

Een servicegerichte instelling

Een positieve persoonlijkheid

Flexibiliteit en stressbestendigheid

Ruime ervaring in het werken met Microsoft Office programma’s

Affiniteit met duiken

Vloeiend in Nederlands en Engels in woord & geschrift

In het bezit van een Sedula of een Nederlands paspoort en de bereidheid om je voor langere tijd op Bonaire te vestigen

Wat wij je bieden:

Een baan die er zeker niet iedere dag hetzelfde uitziet

Een marktconform salaris inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden

Een baan waarin je iedere dag met blije gasten en blije collega’s aan het werk bent

Een 5-daagse werkweek (40 uur)

Een jaarcontract, met de intentie om voor een langere periode samen te werken

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elsy de Bleser via telefoonnummer 701-7701.

Bij interesse in deze leuke en uitdagende functie kun je je motivatiebrief, voorzien van je CV, sturen naar: [email protected]