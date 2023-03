Onderschepping van 800 kg drugs door Zr.Ms. Holland en Colombiaanse marine

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland heeft in samenwerking met de Colombiaanse marine afgelopen zaterdag een drugstransport onderschept in de Caribische Zee.

Het maritieme patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied en een helikopter van de Colombiaanse marine detecteerden een go-fast, waarop Zr.Ms. Holland haar helikopter en FRISC’S inschakelde. Na stopsignalen te hebben gegeven, stopte de go-fast niet en werden waarschuwingsschoten gegeven en de motoren uitgeschakeld. De bemanning van de go-fast gaf zich over nadat de FRISC was genaderd.

Het Colombiaanse fregat ARC Victoria heeft de tweede go-fast gestopt. In totaal is ruim 800 kg contrabande onderschept. De verdachten en de contrabande zijn overgedragen aan de Amerikaanse Kustwacht voor vervolging in de Verenigde Staten.

Zr.Ms. Holland is sinds oktober 2022 actief in de regio en werkt samen met de Kustwacht Caribisch Gebied en de Amerikaanse kustwacht. Defensie in het Caribisch gebied werkt steeds intensiever samen met de Colombiaanse marine op het gebied van drugsbestrijding.