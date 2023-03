Hoofdofficier van justitie BES Walter Kupers maakt kennis met leden van de pers op Bonaire

KRALENDIJK- Op donderdag 8 maart kregen leden van de pers de gelegenheid om kennis te maken met, Walter Kupers. Kupers werkt sinds 1 oktober als hoofdofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie op Bonaire.

“Het is belangrijk dat we elkaar leren kennen. Ik kan niet praten over lopende zaken, maar ik kan wel vertellen wie ik ben. Ik heb 20 jaar als officier van justitie gewerkt in onder andere Nijmegen en verschillende andere delen van Nederland. Voordat ik officier werd, was ik politieagent.”

Kupers vertelde ook aan de aanwezigen dat hij momenteel een cursus Papiaments volgt op Bonaire. Volgens de officier helpen zijn collega’s hem met woorden waar hij moeite mee heeft.

De hoofdofficier van justitie vertelde ook dat hij in het verleden betrokken is geweest bij belangrijke zaken in het Caribisch gebied. Hij werkte in zijn laatste functie als officier van justitie Criminele Inlichtingen en Bijzondere Getuigen bij het arrondissementsparket Oost-Brabant.