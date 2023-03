Gratis spreekuren Nationale Ombudsman voor inwoners op Saba en St. Eustatius

DEN HAAG – Van 20 tot en met 24 maart 2023 organiseert een team van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman gratis spreekuren op Saba en St. Eustatius. Tijdens deze spreekuren kunnen inwoners hun vragen stellen of klachten indienen over (overheids)instanties.

De spreekuren zijn bedoeld voor mensen die vragen hebben over bijvoorbeeld de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, politie, het Openbaar Lichaam, Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN). Het team van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman is op de volgende momenten beschikbaar:

Saba

Maandag 20 maart van 09.00 – 11.00 uur bij Saba Tourist Office, Windwardside

Dinsdag 21 maart van 15.00 – 17.00 uur bij Windward Roads Office, The Bottom

St. Eustatius

Donderdag 23 maart van 09.00 – 11.00 uur bij Lions Den in Concordia

Vrijdag 24 maart van 15.00 – 17.00 uur bij de GvP school in Fiscal Oranjestad

Het gesprek kan in het Nederlands of Engels worden gevoerd. Als inwoners de spreekuren niet kunnen bijwonen, kunnen zij hun vraag of klacht ook op andere manieren indienen bij de Nationale Ombudsman of de Kinderombudsman.

Bij de Kinderombudsman is dat telefonisch op +31 70 8506 995 (bereikbaar op werkdagen tot 12.00 uur), via WhatsApp naar nummer +31 6 27 24 52 79, of door te mailen naar [email protected].

Bij de Nationale Ombudsman kan dat telefonisch op +31 70 356 35 63 (bereikbaar op werkdagen tot 12.00 uur), via WhatsApp naar nummer +31 6 214 62 188, of via het klachtenformulier op hun website: https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.