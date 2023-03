UPB kandidaat Willem Cicilia maakt zich zorgen over vuilstort in de natuur Bonaire

KRALENDIJK- Voormalig griffier van de eilandsraad, Willem (Wimpy) Cicilia, kandidaat op de lijst van de Union Patriótiko Boneiru (UPB) maakt zich zorgen over de hoeveelheid vuilnis die illegaal in de natuur wordt gedumpt.

Cicilia klom hierover in de pen met een brief naar Selibon N.V. De vuilverwerker moet, naar de mening van Cicilia, meer werk maken van het verwijderen van deze vuilstort in de natuur. “Het is geen gezicht. Niet voor ons, maar ook niet voor bijvoorbeeld de toeristen die ons eiland bezoeken”, aldus Cicilia.

Cicilia roept Selibon ook op meer onderzoek te gaan doen naar de herkomst van de in de natuur weggegooide spullen, zoals volgens hem in het verleden ook gebeurde.

Inzet

Cicilia geeft toe dat ook de overheid van het eiland een actievere rol zal moeten spelen bij het terugdringen van het probleem. “Ik ben voornemens er voor te zorgen dat deze problematiek op de agenda komt van een nieuw bestuurscollege”, zegt Cicilia.