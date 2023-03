Stinapa stapt naar de rechter om handhaving af te dwingen bij Chogogo Dive & Beach Resort Bonaire

KRALENDIJK – STINAPA, de Stichting Nationale Parken Bonaire, heeft aangekondigd dat zij beroep heeft ingesteld bij de Rechtbank te Bonaire.

De stichting wil dat de lokale overheid handhavend optreedt tegen het Chogogo Dive & Beach Resort Bonaire dat in oktober 2021 zonder vergunning een artificieel strand heeft aangelegd. Hoewel het bestuurscollege in januari 2022 alsnog een natuurvergunning heeft afgegeven, onder voorwaarde dat het resort de keermuur zou aanpassen om te voldoen aan de eisen in het Eilandsbesluit Onderwaterpark Bonaire, weigert het resort dit te doen. STINAPA heeft in maart 2022 de Directie Toezicht en Handhaving verzocht om de eilandelijke wetgeving te handhaven, maar dit heeft niet tot actie geleid. Ook bezwaar maken in juli 2022 heeft niet geholpen.

Verantwoordelijkheid

De Universiteit van Wageningen heeft inmiddels aangetoond dat bij gebrek aan een functionele keermuur het zand op het koraalrif terecht komt, met potentieel grote gevolgen voor de natuur. STINAPA betreurt het ten zeerste dat zij beroep moesten instellen bij de rechter, maar ziet geen andere weg om de bescherming van het Bonaire Nationaal Marine Park te waarborgen. De stichting hoopt dat de lokale overheid alsnog haar verantwoordelijkheid neemt en handhavend optreedt om verdere schade aan de natuur te voorkomen.