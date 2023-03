Saba gaat herbebossing intensiveren met aanplant van 5000 bomen

THE BOTTOM- Het Openbaar Lichaam Saba intensiveert de komende jaren de herbebossing met de aanplant van zo’n 5.000 bomen, waaronder een groot aantal fruitbomen.

Het doel is om het herstelproces en de uitbreiding van de beboste gebieden van het eiland te stimuleren. Dit vermindert de landdruk van erosie en afvoer die van invloed is op de koraalriffen van Saba. Een ander doel van het project is om de lokale voedselproductie te verhogen door fruitbomen te planten.

Als onderdeel van het herbebossingsproject zullen in elk van de vier dorpen op het eiland fruitparken worden aangelegd. De opbrengst van de fruitbomen zullen beschikbaar worden gesteld aan huishoudens.

Geiten

Het openbaar lichaam constateert ook dat het verwijderen van vrij rondlopende geiten een positief effect heeft gehad op het herbebossingsproject en het vegetatieherstel in het algemeen.

“Voordat het geitenbestrijdingsproject van start ging, moesten alle geplante bomen worden omheind en regelmatig worden gecontroleerd. Niettemin was het overlevingspercentage van nieuw geplante bomen slechts ongeveer 50-60%. Tegenwoordig kunnen nieuwe bomen zonder bescherming worden geplant. In de afgelopen 6 maanden zijn er ongeveer 50 bomen geplant. Het overlevingspercentage is tot nu toe 100%”, zegt het Openbaar Lichaam.