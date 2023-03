CaribIE lanceert campagne over merkbescherming

KRALENDIJK-Woensdag 8 maart vond tijdens een feestelijke receptie bij Delfins Beach Resort Bonaire de aftrap plaats van de CaribIE-campagne op de BES-eilanden. Deze campagne werd speciaal ontwikkeld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemers op Bonaire, St. Eustatius en Saba bewust te maken van het belang van het registreren van hun merk.

Op de receptie bij Delfins waren verschillende ondernemers uit het lokale bedrijfsleven aanwezig. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de KvK Bonaire, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Benelux Office for Intellectual Property, het Bureau for Intellectual Property van Sint Maarten en de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Tijdens de receptie werd de campagne en de daarbij behorende commercial gepresenteerd. De reacties van de aanwezigen waren zeer positief. De opnames voor de commercial vonden plaats op strand Lac op Bonaire. De hoofdrol wordt gespeeld door Christiaan Zweers, geen onbekende op het eiland.

In de commercial zien we een ontspannen en vrolijke Kevin die zijn klanten heerlijke tropische fruitpunches serveert. De vreugde is echter van korte duur als naast hem een nieuw barretje met precies dezelfde naam verschijnt. De campagne maakt duidelijk hoe belangrijk het is om je merknaam te registreren en wat je daarvoor moet doen.

De campagne zal gedurende twee maanden multimediaal worden uitgerold in de krant, online op de radio en in een TV commercial. De commercial is ook te vinden op Caribie.nl. Op deze website kun je direct je merk registreren voor $ 310 voor een periode van 10 jaar.

Eerste workshop KvK voor ondernemers

De KvK gaat ondernemers begeleiden in het proces van merkregistratie en heeft vanavond een eerste workshop. De workshop ‘Het belang van Intellectuele Eigendom voor Ondernemers’ was binnen enkele uren volgeboekt. De KvK heeft daarom besloten de workshop vanavond live via Facebook te gaan uitzenden. Je kunt de uitzending hier volgen vanaf 18.00 uur