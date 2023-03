Brandstofprijzen stijgen per 10 maart 2023 op Bonaire

KRALENDIJK – Het bestuurscollege van Bonaire maakt vandaag bekend dat er vanaf 10 maart 2023 een aanpassing plaatsvindt in de verkoopprijzen voor brandstof.

De prijs voor benzine zal verhoogd worden met 11 dollarcent, terwijl dieselprijzen met 2 dollarcent zullen stijgen. De prijs van grote gasflessen (100 lbs) gaat omhoog met 1,87 dollarcent en de kerosineprijs zal stijgen met 1 dollarcent.

Deze prijsaanpassingen zijn in overeenstemming met de voorschriften van het Tijdelijk besluit van 25 maart 2022 over accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022 en de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023). De volgende aanpassing van de brandstofprijzen is gepland op 14 april 2023.