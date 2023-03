Besluit Nederland om mogelijk vertraging teruggave budgetrecht valt niet goed bij politiek op Sint Eustatius

ORANJESTAD – De politieke partijen in de eilandsraad van Sint Eustatius zijn verbaasd en verdrietig over het besluit van staatssecretaris Alexandra van Huffelen om de Tweede Kamer de mogelijkheid te geven zich uit te spreken over de teruggave van het budgetrecht. Dat leidt volgens Sint Eustatius alleen maar tot weer vertraging.

Dit belangrijke politieke instrument dat het recht geeft aan de Statiaanse overheid om een eigen begroting en daarmee eigen beleid te kunnen voeren, werd in 2018 ontnomen na een vernietigend rapport over wanbestuur en willekeur.

De datum van 15 maart is heel belangrijk voor de partijen in Oranjestad, omdat op die dag ook de verkiezingen voor een nieuwe eilandsraad worden gehouden. In de aanloop naar de verkiezingen willen de politieke partijen ieder voor zich aangeven naar de eigen bevolking waar zij voor staan en wat zij willen bereiken in de komende vier jaar.

“Zonder het budgetrecht kunnen wij deze wensen niet concretiseren, omdat een belangrijk instrument daarvoor dan ontbreekt. Het budgetrecht stelt ons in staat dat wel mogelijk te maken”, aldus de brief van de politieke partijen aan de Tweede Kamer.