Vacature Waste Water Plant Technician Bonaire

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V (WEB) is opgericht in 1963 en is eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire. Als ‘exclusief’ multi-utilitybedrijf is WEB verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit aan ruim 10.000 huishoudens, bedrijven en organisaties en de verwerking van afvalwater en distributie van irrigatiewater op Bonaire.

De energie- en (afval)watervoorziening op Bonaire draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. De bevolking neemt toe, het toerisme ontwikkelt zich, Bonaire is een groeimarkt. In de komende jaren zal er veel geïnvesteerd moeten worden. Alleen dan kan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de energie- en (afval)watervoorziening op een peil worden gebracht dat past bij het zich snel ontwikkelende Bonaire.

Het team van WEB telt ruim 150 medewerkers. Wij werken samen onder het motto: ‘Let’s do it together’, in een sterk besef dat WEB van en voor de gemeenschap op Bonaire is.

WEB is op zoek naar een zoek naar een resultaatgerichte, stressbestendige en flexibele WASTE WATER PLANT TECHNICIAN

Werkzaamheden

Lokaliseert en herstelt technische storingen zowel mechanisch als elektrisch

Verricht metingen, analyseert meetgegevens en maakt meetrapporten op

Verleent technische ondersteuning en geeft advies aan de Waste Water Operators

Zorgt voor het preventief en correctief onderhoud van de machines, pompen en apparatuur

Bijhouden en verwerken van werkorders volgens de Bedrijf Onderhoudsprogramma.

Verricht diverse verspannende werkzaamheden waaronder draai-, boor-, zaag- en slijpwerkzaamheden

Profiel van geschikte kandidaat:

Afgeronde MBO-opleiding niveau 2, richting Elektrotechniek of Mechanische Techniek

Tenminste drie jaarrelevante werkervaring

Besturings- en energietechniek pré

Goede analytische vaardigheden en trouble shooting

Eigenschappen als accuraat, klantvriendelijk en ‘hands-on’ mentaliteit

Kennis van rioleringssystemen en waterzuiveringsinstallaties is een pré

Beheerst: Nederlands, Papiaments en Engels.

Goede computervaardigheden

Sollicitatie

Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze functie, ontvangen wij graag uiterlijk 27 maart 2023 uw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en Curriculum Vitae gericht aan de afdeling Human Resources, e-mail: [email protected]

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst.