Ondernemers op Sint-Eustatius krijgen uitleg over aantrekken van personeel uit buitenland

ORANJESTAD- Zo’n 50 ondernemers en andere geïnteresseerden op Sint-Eustatius hebben deelgenomen aan een interactieve bijeenkomst met de verschillende immigratiepartners, om een beter beeld te krijgen wat er zoal komt kijken bij het aantrekken van medewerkers uit het buitenland.

De discussie draaide om een aantal belangrijke kwesties, waaronder het verhaal dat de werkgever kan doen als een uit het buitenland geworven werknemer wordt ontslagen of stopt om bij een ander bedrijf te gaan werken. De algemene onderwerpen die aan bod kwamen, gingen ook over werk- en verblijfsvergunningen, toegangsvoorwaarden en het uitzetten van werknemers van wie de werkvergunning is verlopen.

De bijeenkomst was georganiseerd door Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Koninklijke Marechaussee (KMAR) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN).

Klachten

Vooral op de twee kleinste BES-eilanden leven er veel vragen en zijn er regelmatig klachten over de lange weg die moet worden afgelegd voordat van buiten aangetrokken medewerkers tewerk kunnen worden gesteld. De immigratiepartners hopen met hun toelichting onduidelijkheden weg te nemen en een beter beeld te scheppen van de zaken die bij het proces komen kijken.