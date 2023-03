Maatschappelijke Diensttijd Bonaire presenteert projecten tijdens kick-off

KRALENDIJK – Maatschappelijke Diensttijd Bonaire (MDT) heeft dinsdag 7 maart een kick-off bijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse organisaties samen om hun projecten te presenteren. De projecten zijn bedoeld voor jongeren die hun talenten willen ontwikkelen terwijl zij iets voor een ander doen.

MDT is voor jongeren om naast hun opleiding hun talenten te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Tegelijkertijd doen de jongeren dan ook iets goeds voor een ander en ontmoeten zij nieuwe mensen. Jongeren tussen 13 en 27 jaar kunnen bij MDT kiezen uit verschillende projecten, waar ze in hun vrije tijd aan deelnemen. De projecten zijn gericht op onder andere de natuur, sport, dans, theater en muziek.

Diverse projecten

Zo presenteerde Reef Renewal Organisation een project om informatie over het herstel van de koraalriffen te vertalen door jongeren, zodat deze informatie voor iedereen op het eiland toegankelijk wordt. Liefhebbers van voetbal kunnen deelnemen aan een project van Bonaire Soccer Academy. Jongeren worden tijdens trainingen klaargestoomd om wedstrijden te gaan spelen. Jongeren boven de 18 jaar kunnen tevens in aanmerking komen voor een traject om aspirant voetbal coach te worden.

Jong Bonaire biedt een project aan om te leren boksen. Tijdens het project leren de jongeren basistechnieken voor boksen en zelfverdediging. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan omgaan met agressie, een gezonde levensstijl en metale gezondheid. School of Performing Arts Bonaire gaat met de jongeren dagverblijven voor ouderen bezoeken. Het is de bedoeling dat beide groepen van elkaar diverse dansstijlen leren. Uiteindelijk gaan beide groepen samen een voorstelling geven voor het grote publiek.

Bonaire 3.0 gaat in gesprek met jongeren om erachter te komen welke ideeën zij hebben voor de toekomst van Bonaire. Van deze ideeën wordt uiteindelijk een theatervoorstelling gemaakt om het publiek te laten zien hoe de jongeren de toekomst van Bonaire zien. Jongeren worden begeleid door verschillende coaches en kunnen hun ideeën uiten via dans, muziek, multimedia of beeldende kunst tijdens de voorstelling.

Jongerenpanel

De organisatie beschikt ook over een jongerenpanel bestaande uit jongeren die zelf een MDT hebben gedaan, nog gaan doen of zich graag willen inzetten voor de maatschappij. Jongeren die deelnemen aan het jongerenpanel krijgen trainingen, praten met politici en bezoeken de MDT-projecten op Bonaire. Zo werken zij aan hun eigen ontwikkeling en bouwen zij een netwerk op.

De looptijd van de projecten is verschillend maar bedraagt in de meeste gevallen tussen de twee en zes maanden. Op de website van MDT Bonaire vind je meer informatie over de projecten en hoe je kunt deelnemen.