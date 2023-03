Verongelukte agent reed te hard en had geen motorrijbewijs

KRALENDIJK- De agent die in de nacht van 8 op 9 februari door een ongeluk om het leven kwam, reed op de bewuste avond veel te hard op de motorfiets waarop hij zat.

Dat wijst onderzoek, uitgevoerd door het Openbaar Ministerie uit. Wat nog erger is is dat de agent, die aan het einde van zijn opleiding was, ook geen geldig rijbewijs had voor het voertuig waarop hij zat.

“Uit het ingestelde politieonderzoek is komen vast te staan dat de bestuurder van de motorfiets vlak voor zijn val met een snelheid reed van boven de 100 km per uur. Ter plaatse is een maximale snelheid van 40 km per uur toegestaan. Gezien deze mate van overschrijding van de maximaal toegestane snelheid, op die plek en op dat moment, is naar de mening van het OM geen sprake van aanmerkelijke schuld aan de zijde van de bestuurder van de auto aan het ongeval”.

Gezien de uitkomsten van het onderzoek, wordt de bestuurder van de auto niet vervolgd.