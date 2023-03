Vacature Front Office Agent Bonaire

Ter versterking van onze Front Office team zijn wij per direct op zoek naar een gemotiveerde en servicegerichte FRONT OFFICE AGENT.

Buddy Dive Resort is een van de grootste Duikresorts te Bonaire – Caribisch Nederland. Het resort heeft 73 appartementen met in totaal 220 bedden, een eigen duikschool, twee restaurants, twee zwembaden en een eigen autoverhuurbedrijf.

FUNCTIE EISEN:

Wat ga je doen?

Je bent het visitekaartje van het hotel;

Ontvangst en inchecken van gasten aan de hand van reserveringlijsten;

Glimlachen en een praatje met de gasten maken;

Klaarmaken en bezorgen van sleutels, welkomstpakketjes etc.;

Geven van generale en toeristische informatie aan de gasten

Verlenen van service, zoals ondersteunen en mededelen van boodschappen en klachten;

Uitchecken van vertrekkende gasten, afrekenen van facturen, contant of met bankpas/creditcard;

Uitgeven van huurauto’s;

Nauwe samenwerking met de afdeling Housekeeping en Car Rental.

Profiel:

MBO 3/4 werk- en denkniveau

Relevante werkervaring

Flexibel, Servicegericht, Representatief

Kunt shift tussen 06:00 uur en 23:00 uur draaien

Kunt in het weekend en op feestdagen werken

Beheersing van minimaal de talen; Engels en Nederlands. Spaans en/of Papiaments zijn een pré

Wij bieden

Een attractief salaris, een fulltimebaan met veel afwisseling in een gevestigd duikresort, waarbij je onderdeel uitmaakt van een gedreven team. Werken in een prettige informele werksfeer, in een prachtige omgeving van een toonaangevende organisatie op het eiland. Voorts bieden wij een gratis kennismakingsduik, korting op duikcursussen, korting in de duik winkel en speciale tarieven bij twee verschillende sportscholen op het eiland.

Ook een BUDDY worden?

Herken je jezelf en wens je in een uitdagende omgeving aan de slag te gaan, stuur dan jouw motivatiebrief voorzien van Curriculum Vitae, via e-mail naar de afdeling Human Resources: [email protected].