UPB ook grote afwezige bij politiek debat KvK Bonaire

KRALENDIJK- De Union Patriótiko Boneriano (UPB) heeft het ook op maandag af laten weten bij het politiek debat dat door de Kamer van Koophandel Bonaire werd georganiseerd.

Het debat was goed georganiseerd en goed geleid, maar was wel enigszins beperkt rond de economische thema’s.

De uitkomsten van een enquête onder ondernemers was de leidraad voor de thema’s die ter sprake kwamen. Rode draad in de discussie en vooral de reacties van de politiek leiders was het feit dat de op het eiland wonende Bonairianen, onvoldoende profiteren van de economische ontwikkeling die de afgelopen jaren op gang is gekomen.

Interessant was de discussie over het thema van de Blue Destination. Hier toonde vooral PDB-leider Clark Abraham zich kritisch. Volgens hem is door het BC bewust een andere uitleg gegeven aan het begrip Blue Destination, dan waar experts indertijd voor pleitten, namelijk het opzetten van een circulaire economie. “Het idee dat de blauwe economie betrekking heeft op de kleur van de zee is een uitvinding van de voormalige partijleider van de MPB.

Scherp

Abraham was sowieso het scherpst in zijn antwoorden en zijn analyses. Huidig gedeputeerde van Economie, MPB-leider Hennyson Thielman kwam ook goed mee in de discussie. “Je kunt wel van alles willen, maar je moet ook zorgen dat de ondernemers er klaar voor zijn”, meende Thielman als het gaat om de mate waarin lokale bedrijven profiteren van lokale opdrachten.

Daisy Coffie van M21 toonde zich vaak kritisch en legde de vinger diverse malen op de zeker plek, maar kwam vaak niet met echt vernieuwende ideeën of oplossingen. Frensel Janga, namens de Un Union pa Pueblo, bleef veelal hangen in algemeenheden en gaf soms niet echt antwoord op de gestelde vragen.

Revolutionair

Suzy Thodé, van de eenmanspartij Union Revolushon Boneriano (URB) begon verrassend sterk en coherent in haar opening, door aan te geven wat er zoal mis is op het eiland. Duidelijk is dat Thodé wat meer revolutionaire ideeën op nahoudt dan de andere politieke leiders. Na de sterke opening zakte de bijdrage van Thodé evenwel weer in. Op sommige vragen had zij geen antwoord of niks toe te voegen aan de resultaten die uit de KvK enquête kwamen.

Hoewel interessant, heeft het debat niet echt nieuwe inzichten opgeleverd. Het bevestigde wel dat Abraham veel sterker is dan zijn concurrenten, vooral als het gaat om hoe zaken juridisch in elkaar steken en ook als het gaat om praktische ideeën van hoe zaken anders kunnen of moeten worden geregeld.

Schande

Veel aanwezigen spraken schande van de afwezigheid van een vertegenwoordiger van de UPB. De groene partij wilde eerder al niet meewerken met het door Mega Hit FM en het programma Op de Klippen georganiseerde lijsttrekkersdebat. Oud UPB partijleider Ramonsito Booi liet in een vinnig commentaar op die uitnodiging horen dat de partij zelf wel zou bepalen naar welke zaken zij iemand af zou vaardigen en wie zij dan zou afvaardigen. Volgens Booi gaat het daarbij niet altijd om de lijsttrekker (James Kroon, red), maar ook om wie de beste vertegenwoordiger van de partij is bij een bepaald onderwerp. Blijkbaar werd door de UPB ook het door de KvK georganiseerde debat gezien als iets waar zij als huidige bestuurspartij en als één van de grootste partijen in de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart aan mee zou moeten werken.