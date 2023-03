Invoeringsdatum afvalwaterheffing voor toeristische sector is uitgesteld

KRALENDIJK – De invoering van de nieuwe Afvalwaterverordening voor hotels en restaurants is uitgesteld naar 1 oktober 2023. De nieuwe afvalwaterheffing zou eigenlijk vanaf 1 januari dit jaar betaald moeten worden door de toeristische sector. Dit is de uitkomst van een kort geding dat BONHATA tegen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) aanspande. Daarnaast volgt er nog een bodemprocedure over de hoogte van de heffing.

Nadat de nieuwe Afvalwaterverordening was bekendgemaakt en vastgesteld heeft BONHATA een kort geding aangespannen tegen OLB. Hiermee wilde BONHATA de ingangsdatum uitstellen en het hoge tarief, dat alleen voor de toeristische sector geldt, rechtzetten.

Maandag 27 februari vond de mondelinge behandeling van het kort geding plaats. OLB kwam op het laatste moment met het voorstel om de heffing uit te stellen tot 1 oktober aanstaande, omdat zij erkende dat de invoering te snel had plaatsgevonden. Beide partijen zijn hiermee bij de rechter akkoord gegaan.

In april of mei volgt er nog een bodemprocedure bij de rechtbank in verband met de hoogte van het tarief dat alleen geldt voor hotels en restaurants.