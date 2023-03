Hennyson Thielman per direct nieuwe politiek leider MPB

KRALENDIJK- In een ietwat verrassende beweging heeft de MPB op zondag lijsttrekker van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) besloten lijsttrekker Hennyson Thielman ook te benoemen tot algemeen leider van de partij.

Huidig politiek leider, Elvis Tjin Asjoe, is per dezelfde datum benoemd als de voorzitter van het bestuur van de partij. “Met de benoeming van Hennyson Thielman als de nieuwe politieke leider van de partij vult de MPB de wens in van de bewoners van het eiland, om nieuwe leiders en een nieuwe vorm van leiderschap te creëren”, zegt de MPB op zondagavond in een persverklaring.

Leider en verbinder

Ook zegt de blauwe partij in een verklaring het gevoel te hebben dat Thielman de afgelopen jaren heeft kunnen groeien in zijn rol als gedeputeerde, en zich de laatste weken heeft laten kennen als een natuurlijke leider en verbinder. “Het laatste stapje is dan ook om hem volwaardig in zijn rol te zetten”, aldus de persverklaring van de MPB.