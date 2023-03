Fundashon Mariadal biedt verduidelijking over terugroepactie oogdruppels uit VS

KRALENDIJK – Op 28 februari jl. berichte het Openbaar Lichaam Bonaire over een terugroepactie van oogdruppels door verschillende leveranciers in de VS vanwege een mogelijke besmetting. De oogheelkunde van Fundashon Mariadal heeft inmiddels meer duidelijkheid verschaft over dit onderwerp.

Uit onderzoek is gebleken dat het gaat om oogdruppels (type kunsttraan) uit de VS genaamd EzriCare. Deze oogdruppels zijn niet beschikbaar op Bonaire bij de reguliere botica’s. De oogheelkunde van Fundashon Mariadal adviseert mensen die onlangs in de Verenigde Staten zijn geweest en daar oogdruppels hebben aangeschaft of gekregen, deze te controleren of het om de betreffende druppel gaat.

Als u twijfelt of uw oogdruppels veilig zijn, kunt u contact opnemen met de poli oogheelkunde van Fundashon Mariadal via telefoonnummer 715-8939.