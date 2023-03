Fietsen in autovrije Kaya Grandi een succes

KRALENDIJK- De activiteit die op zondagmiddag werd georganiseerd, waarbij kinderen konden fietsen in een autovrije Kaya Grandi, was direct een groot succes.

Het idee om gedurende het weekend wegen af te sluiten zodat mensen veilig kunnen wandelen en fietsen, de zogenaamde Cicolvía, is in diverse steden van bijvoorbeeld Colombia een groot succes. De eerste editie van het op zondag gehouden evenement, was evenwel speciaal gericht op de kleintjes.

Veel ouders trokken dan ook met hun kroost naar de Kaya Grandi, waar druk werd gefietst, maar ook gelopen en genoten van muziek. Te oordelen aan de reactie van aanwezigen is het evenement voor herhaling vatbaar.