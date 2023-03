Ruim zeventien duizend mensen in Caribisch Nederland mogen stemmen bij Provinciale Staten

DEN HAAG – Ruim zeventien duizend mensen in Caribisch Nederland mogen stemmen bij de komende Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat gaat via zogenoemde kiescolleges.

De kiescolleges gaan vervolgens eind mei hun stem uitbrengen voor de Eerste Kamer. De eilanden stemmen ook voor een nieuwe Eilandsraad.

Op Bonaire zijn er volgens het CBS 14.600 kiesgerechtigden, op Sint Eustatius 1900 en op Saba 900.

In Nederland mogen bijna 13,3 miljoen mensen stemmen. Onder de kiesgerechtigden zijn 800.000 jongeren die voor het eerst voor de Provinciale Staten stemmen.

In de afgelopen twintig jaar is de kiesgerechtigde bevolking in Nederland ouder geworden. Dit jaar is bijna 27 procent 65 jaar of ouder, in 2003 ging dat om ruim 18 procent. Deze jonge stemmers wonen relatief vaak in steden, en dan vooral in studentensteden.

Van de 18-plussers is 91,6 procent kiesgerechtigd voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. In 2019 ging dat nog om 93,3 procent. Dat komt volgens het CBS omdat er in de afgelopen jaren meer mensen zijn bijgekomen die (nog) geen Nederlandse nationaliteit hebben.