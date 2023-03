Democratische partij Bonaire opent partijkantoor in Antriol

KRALENDIJK- Op vrijdag vond in de wijk Antriol de feestelijke opening plaats van het partijkantoor van de Democratische Partij Bonaire (PDB).

Op de avond, die druk bezocht was, voerden verschillende partijprominenten het woord. Albert Christiaan gaf aan dat partijen de schuld voor tegenvallende resultaten in elkaars schoenen proberen te schuiven, maar het is belangrijker om te zorgen dat er nu daadwerkelijke verandering komt.

Partijleider Clark Abraham hield de menigte voor dat alle stemmen belangrijk zijn. “Wij gaan voor vijf zetels in de eilandsraad. Die hebben wij nodig om daadwerkelijke veranderingen door te voeren. Mensen spreken over vooruitgang, maar veel burgers voelen die totaal niet”, aldus Abraham. Hij zei ook te vinden dat het huidige bestuurscollege geen goed werk levert. “Een partij heeft een jingel uitgebracht die beweert dat we allemaal vooruit zijn gegaan in de afgelopen periode. Misschien zijn zij zelf wel vooruitgegaan, maar wij met z’n allen niet”, aldus Abraham.