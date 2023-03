Opknapbeurt Stadion Rincon afgerond

RINCON- De flinke opknapbeurt voor het Antonio Trenidad sportveld in het stadion van Rincon is afgerond. Dat is op tijd, want op 28 maart zal de eerste wedstrijd van de zogenaamde Nation League in het stadion worden gespeeld.

Er waren een boel opgetogen gezichten op woensdagavond, tijdens de officiële presentatie van het vernieuwde en verbeterde veld. Terrence de Jong van INDEBON zei dat het eindresultaat er mocht wezen en dat er, na de wedstrijden van de Nation’s League, meerdere wedstrijden zullen volgen.

Ook Luti Balentin van de voetbalfederatie Bonaire (FFB) toonde zich in zijn nopjes. “Er is een boel werk verzet en het ziet er mooi uit, hoewel nog niet alles klaar is. Maar het gedeelte waarop door de internationale federatie wordt toegezien, is in elk geval klaar en voldoet nu aan de formele eisen”.

Niet makkelijk

Ook gedeputeerde van Sport, James Kroon, stond stil bij de afronding van de werkzaamheden. Volgens Kroon was het nog een hele uitdaging geweest om het geld voor de renovatie en verering bij elkaar te krijgen. “Uiteindelijk hebben vooral de Fundashon Wega di Number Bonaire (FNWB) en het Ministerie van VWS de grootste financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van het project”, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn”, aldus Kroon.