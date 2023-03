Halfbroers veroordeeld voor poging tot doodslag na vechtpartij op Bonaire

KRALENDIJK – Op 16 februari heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire twee mannen veroordeeld voor poging tot doodslag en openlijk geweld. Beide mannen waren betrokken bij een vechtpartij in de Kaya Grandi op 14 oktober vorig jaar. Het slachtoffer liep hierbij ernstige verwondingen op.

In de vroege ochtend 14 oktober 2022, vond er vechtpartij plaats tussen vier mannen in de Kaya Grandi. De aanleiding van deze vechtpartij was onduidelijk, maar de betrokkenen hadden allemaal veel alcohol gebruikt. De beelden van deze vechtpartij werden veel gedeeld op social media. Dat zorgde voor een gevoel van verontwaardiging en onveiligheid bij de bevolking van Bonaire.

De twee halfbroers, 19-jarige J.R. en 33-jarige H.A.C., werden verdacht van poging tot doodslag en openlijk geweld. Het slachtoffer werd meerdere malen tegen zijn hoofd geschopt en kan door de opgelopen verwondingen nog steeds niet werken.

Beide mannen zijn veroordeeld voor poging tot doodslag. De 19-jarige J.R. werd veroordeeld tot 18 maanden jeugddetentie waarvan een groot deel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Onderdeel van dit vonnis is ook toezicht van Reclassering, het volgen van een alcohol en geweld preventie training en eventuele behandeling bij het Mental Health Caribbean (MHC). De 33-jarige H.A.C. is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Hij heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

Het Openbaar Ministerie hoopt dat deze uitspraken een preventief effect zullen hebben om dergelijk ‘zinloos geweld’ te voorkomen en dat de bewoners van Bonaire zich veiliger kunnen voelen.