Deelnemers workshop Fundashon Alzheimer Bonaire ontvangen certificaat

KRALENDIJK – Afgelopen zaterdag volgden verplegers, ziekenverzorgers en huisartsen de vervolgworkshop van Fundashon Alzheimer Bonaire. Het thema van de workshop was ‘Sexualiteit en intimiteit bij dementie. Wat maken we zelf mee… waar lopen we tegenaan en hoe gaan we hiermee om op onze eilanden’. Aan het einde van de workshop ontvingen de deelnemers een certificaat.

In september 2021 organiseerde Fundashon Alzheimer Bonaire de eerste lezing en workshop over dit thema. Vorige week vrijdag werd hier een vervolg aan gegeven voor mantelzorgers en geïnteresseerden. Zaterdag waren de verplegers, ziekenverzorgers en huisartsen aan de beurt.

Op uitnodiging van Fundashon Alzheimer Bonaire verzorgden dokter Nienke Smits en Remo Kock (CEO bij SABA CMCC) uit Aruba de lezing. Zowel de deelnemers als het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire kijken terug op een leerzame workshop.