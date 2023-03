Ook februari laat flinke plus zien in stayover bezoekers Bonaire

KRALENDIJK- Tourism Corporation Bonaire (TCB) meldt dat Bonaire in februari 2023 in totaal 15.811 stayover bezoekers heeft verwelkomd. Er zijn ruim 15,4% meer stayover bezoekers geregistreerd in vergelijking met februari 2019.

De twee grootste bronmarkten van het eiland laten tekenen van groei zien. Er waren in totaal 7882 Nederlandse bezoekers (49%) en 3972 Amerikaanse stayover bezoekers (25%). Onze Nederlandse stayover bezoekers kwamen voornamelijk uit het zuiden en noorden van Nederland.

De meeste van onze Amerikaanse stayover bezoekers komen uit de volgende acht staten: New York, Florida, Pennsylvania, Wisconsin, Californië, Massachusetts, Michigan en Minnesota. Verder kwamen 1442 (9%) van alle bezoekers aan Bonaire van buureiland Curaçao.

Canada

Bonaire heeft in februari 497 Canadese stayover toeristen ontvangen, waarmee Canada vorige maand de vierde best presterende markt van het eiland was.

Meerdere secundaire markten, waaronder Duitsland, Aruba, België, Frankrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, hebben in februari 2023 hetzelfde marktaandeel behouden als in januari 2023.