Vacature coördinator medische zorg achtergrond

Functieomschrijving

Het team in Hospice Kas Flamboyan levert intensieve palliatief terminale zorg aan maximaal 4 bewoners en draait op vrijwilligers.

Het hospice wordt beheerd door de Stichting Hospice Bonaire. De directie van het hospice is in dienst van deze stichting en is op zoek naar een coördinator met een medische zorg achtergrond niveau 3 (verzorgende) of 4 (verpleegkundige) voor 30 uur per week.

Een coördinator binnen kas Flamboyan verricht de volgende werkzaamheden:

Het zelfstandig plannen en uitvoeren van taken bij de ondersteuning van de directeur;

Het zelfstandig signaleren, interpreteren en registreren van de effecten van de verpleegkundige interventies door de zorgaanbieders en het desgewenst naar aanleiding hiervan ondernemen van actie;

Begeleiden van terminale bewoners en hun naasten vanuit een actieve en integrale benadering;

Het uitvoeren van de integrale zorg in samenwerking met de directie en vrijwilligers van het hospice;

Het zelfstandig overleggen en samenwerken met de huisartsen en de specialisten op Bonaire;

Verantwoordelijk voor het rooster van de vrijwilligers.

Wij vragen:

Voor deze functie staan de volgende functie-eisen centraal:

Hoofdtaak is coördineren van de dagelijkse gang van zaken;

De coördinator stuurt de vrijwilligers aan.

De coördinator zorgt voor een goede afstemming over de te leveren zorg met de thuiszorg en het palliatief team van de thuiszorg.

Diploma op MBO niveau 3 of 4 (medische zorg achtergrond);

Kennis van palliatieve zorg is een pré;

Een stevige persoonlijkheid en beschikken over een grote mate van zelfstandigheid;

Initiatiefrijk, doortastend, proactief, stressbestendig, creatief en goed kunnen samenwerken;

Sociaal sterk en communicatief vaardig;

Hoge mate van oplossend vermogen;

Kunnen communiceren in het Papiaments en Nederlands in woord en geschrift;

Flexibel inzetbare uren.

Wij bieden:

Prettig werksfeer

Zelfstandigheid

Groei in palliatieve kennis

Een competitieve salariëring

Solliciteer: Sollicitatiebrieven met CV kunt u tot 14 maart 2023 richten aan Danny Rojer, directeur Hospice Kas Flamboyan. De gesprekken vinden plaats in de week van 20 maart.

Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt en voldoe jij aan bovenstaande functie- eisen?Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren per e-mail: [email protected]. Voor meer informatie kunt u bellen naar +599 7178560 of zie www.kas-flamboyan.com.