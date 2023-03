Overheid Bonaire waarschuwt voor vervuild schoonmaakmiddel

KRALENDIJK- Colgate-Palmolive, de fabrikant van Fabuloso®-reinigingsproducten, heeft een reeks reinigingsmiddelen teruggeroepen vanwege een risico op groei van Pseudomonas aeruginosa en Pseudomonas fluorescens in de producten.

Pseudomonas-soorten zijn bacteriesoorten die verantwoordelijk zijn voor veel menselijke infectieziekten.

De eerste acht cijfers van de partijcode van de teruggeroepen producten zijn 2348US78 tot en met 2365US78 en 3001US78 tot en met 3023US78. De terugroepactie omvat maar liefst 5 miljoen flessen.

Terugroepactie

Momenteel is de terugroepactie beperkt tot de VS en Canada. CARPHA houdt de situatie in de gaten voor verdere ontwikkelingen en of de terugroepactie zich uitbreidt naar het Caribisch gebied. Ga voor meer informatie en een volledige lijst met teruggeroepen producten naar: https://www.fabuloso.com/recall