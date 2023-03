Christopher Frans nieuwe Eilandssecretaris Openbaar Lichaam Bonaire

KRALENDIJK- Per 1 maart 2023, is Christopher Frans de nieuwe Eilandsecretaris van het Openbaar Lichaam Bonaire OLB. Frans is al 9 jaar werkzaam bij het OLB, waarvan bijna 2 jaar als Adjunct-Eilandsecretaris.

De aftredende eilandsecretaris, Wendy Pelk, had onder meer de taak Frans klaar te stomen voor de nieuwe functie. Pelk zal Frans nog enige tijd blijven ondersteunen in de nieuwe functie.

Frans werkte, na een studie aan de Hogeschool Den Haag en Rijksuniversiteit in Groningen, enige tijd als beleidsmedewerker bij de Gemeente Rotterdam. In december 2013 keerde hij terug naar Bonaire.

Op Bonaire startte Frans als senior beleidsadviseur bij de directie samenleving & zorg en stroomde vervolgens door als adviseur bij het Kabinet gezaghebber en waarnemend eilandsecretaris.

Erkentelijk

Het OLB zegt Wendy Pelk erkentelijk te zijn voor de rol die zij in de afgelopen twee jaar heeft vervuld.