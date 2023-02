Voor 38 basisproducten op Bonaire geldt voortaan een maximumprijs

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) voert een ‘basismandje’ in met 38 basisproducten waarvoor een maximumprijs gaat gelden. Het gaat om producten als groente, fruit, rijst, koffie, vlees, voeding in blik, babyvoeding, maandverband en luiers. Het basismandje wordt gepresenteerd onder de naam Bon Kompra Plùs. Hiermee wil het OLB consumenten beschermen tegen de stijgende prijzen.

Voor elke productsoort geldt een maximumprijs voor het meest populaire merk en een maximumprijs voor een product zonder merk. Dus voor elke productsoort zijn twee of meer maximumprijzen vastgesteld. Bijvoorbeeld een pak witte rijst van het merk Blue Ribbon van 2 lbs kost maximaal $ 2,11. Als een winkelier meerdere merken witte rijst verkoopt, mag tenminste één van die merken (niet Blue Ribbon) maximaal $ 1,76 kosten.

Producten worden steeds duurder. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals onder andere de stijgende prijzen voor brandstof. Met het basismandje wil het OLB de consument bescherming bieden in die zin dat de producten van het basismandje niet tegen een hogere prijs worden verkocht. Daarnaast hoopt het OLB dat mensen gaan nadenken over hoe ze hun geld uitgeven. Het basismandje wordt gepresenteerd onder de naam Bon Kompra Plùs.

De supermarkten zijn vanaf het begin bij dit project betrokken geweest. Ze kregen de kans om actief deel te nemen aan de invoering van deze maatregel. Op deze manier wordt de Prijzenwet BES op de meest praktische manier uitgevoerd. Het project Bon Kompra Plùs is ontwikkeld samen met de afdeling economische zaken van de directie ruimte en ontwikkeling (R&O), de directie toezicht en handhaving (T&H), UNKOBON, Fundashon Tienda pa Konsumido Boneriano en de supermarkten.

OLB ondersteunt de bevolking

Het openbaar lichaam Bonaire heeft de laatste tijd veel gedaan voor de koopkracht van de bevolking. Om ervoor te zorgen dat bewoners meer kunnen uitgeven, werd de prijs voor elektriciteit verlaagd. Ook werden de kosten voor levensonderhoud onder controle gehouden waar dat mogelijk was. Neem voor meer informatie over Bon Kompra Plùs contact op met de afdeling economische zaken van de directie ruimte en ontwikkeling (R&O) via [email protected].