Vacature Restaurant Manager Bonaire

Bagel & Bloom is dé bagelspot van Bonaire. Voor de lekkerste koffie, gebakjes en natuurlijk de beste bagels ben je bij Bagel & Bloom aan het juiste adres.

Bagel & Bloom is per direct op zoek naar:

RESTAURANT MANAGER

Als restaurant manager ben je verantwoordelijk voor het gehele restaurant. Je zorgt er voor dat elke gast zich welkom voelt, de hygiëne altijd goed is, je houdt de voorraad netjes bij en bestelt de nodige producten op tijd en volgens budget. Ook ben je verantwoordelijk voor het personeel op de vloer in de breedste zin.

Verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijk voor de klantenservice in het restaurant;

Verantwoordelijk voor de voorraad en bestellingen;

Verantwoordelijk voor administratie van het restaurant (schema’s opstellen, kas afsluiten, etc.);

Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gerechten en dranken.

Takenpakket:

Aannemen en trainen van nieuw personeel en het managen en motiveren van alle verschillende afdelingen, van de chefs (in samenwerking met de head chef) tot de bediening;

Garanderen van een uitstekende klantenservice;

Oplossen van eventuele problemen en afhandelen van eventuele klachten;

Kwaliteitsbewaking van onder andere de hygiene en het eten en drinken;

Administratieve taken, zoals werkschema’s en het correct afsluiten van de kassa;

Bijhouden van de voorraad en tijdig bestellen van producten wanneer nodig en altijd volgens budget;

In overleg met de marketing afdeling meedenken over bijvoorbeeld nieuwe acties/promoties;

Overleggen met de directive over bijvoorbeeld omzetdoelen.

Opleiding en ervaringen:

MBO afgeronde management course en/of culinaire course;

Ervaring in een soortgelijke functie;

Managementervaring.

Competenties:

Sterke sociale en communicatieve vaardigheden;

Klantgericht;

Leiderschap en het vermogen om personeel te trainen en motiveren;

Zelfstandig, flexibel en stressbestendig.

Wij bieden:

Een uitdagende baan op een schitterend eiland, waarbij je met een gezellig team werkzaam bent in een groeiend restaurant. Je ontvangt een marktconform salaris en er is ruimte voor interne training (EHBO, koffietraining, etc.). Ben jij wie we zoeken? Mail dan je CV naar [email protected] of stuur een WhatsApp berichtje naar +599 701 4150. We komen graag met je in contact.