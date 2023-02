Vacature Kok Bonaire

Bagel & Bloom is dé bagelspot van Bonaire. Voor de beste koffie, gebak en natuurlijk de beste bagels is Bagel & Bloom the place to be.

Bagel & Bloom is op zoek naar een:

KOK

Als chef werk je in een gezellig team met meerdere kok, een souschef en een chef-kok. Dit zijn je verantwoordelijkheden:

Bereiden van gerechten/garnituren volgens recept en eigen planning;

Verrichten van voorbereidende werkzaamheden, zoals wassen, snijden, (voor)koken, mengen en roeren (Mise-en-place);

Werken volgens de HACCP-regels;

Het voorbereiden en uitvoeren van de dagelijkse catering;

Meedenken met nieuwe gerechten/bagels;

Schoonmaken van de werkomgeving, keukenapparatuur en machines. Afvoeren van afval.

Opleiding en ervaring:

Ervaring binnen een professionele keuken;

MBO-werk en denkniveau;

Goede communicatie in het Engels;

MBO-opleiding als zelfstandig werkend kok of kok is een pré.

What’s in it for you:

Een uitdagende baan op een prachtig eiland. Je werkt met een gezellig team in een groeiend restaurant. Je krijgt een marktconform salaris en er is ruimte voor interne opleidingen (EHBO, koffietraining, etc.).

Ben jij degene die wij zoeken? Mail dan je CV naar [email protected] of stuur een WhatsApp bericht naar +599 701 4150. We komen graag met je in contact.