Strand Bachelor’s Beach blijft huidige natuurlijke karakter behouden na kritiek van bevolking

KRALENDIJK – De informatie op het projectbord dat vorige week is geplaatst bij het strand Bachelor’s Beach klopt niet, zo laat het Openbaar Lichaam Bonaire vandaag in een persbericht weten. De geplande renovatie is op diverse punten aangepast na kritiek vanuit de bevolking van Bonaire en een overhandigde petitie.

Op Bachelor’s Beach, ook wel Playa Fòrn’i Kalki genaamd, komen nu geen ligbedden meer en er wordt ook geen strand aangelegd. Ook komt er nu nog maar één kiosk in plaats van de eerder geplande drie kiosken. Het strand zal zijn huidige natuurlijke karakter behouden.

Wel wordt de bestaande trap gerenoveerd en zal er een openbaar toiletgebouw worden gerealiseerd. Daarnaast zullen er meer verharde parkeerplekken worden gecreëerd.

Eerder werd de persconferentie in verband met het onthullen van het projectbord op het laatste moment afgezegd.