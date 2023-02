Global Pharma Healthcare roept oogdruppels terug vanwege mogelijke besmetting

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wil het publiek op Bonaire waarschuwen voor de terugroepactie van kunstmatige tranen oogdruppels met glijmiddel van Global Pharma Healthcare, gedistribueerd door EzriCare, LLC en Delsam Pharma.

De oogdruppels worden teruggeroepen vanwege mogelijke besmetting, en hoewel het onduidelijk is of deze oogdruppels worden gebruikt op Bonaire, zijn de gevolgen van het gebruik van besmette oogdruppels ernstig.

Het gebruik van deze oogdruppels kan leiden tot ooginfecties die kunnen leiden tot blindheid. Op 7 februari 2023 meldde het Amerikaanse CDC 56 gevallen van personen met een zeldzame en zeer resistente bacteriële infectie. Momenteel is de uitbraak en terugroepactie beperkt tot de Verenigde Staten, maar dit kan veranderen.

Als u het product hebt gebruikt of gebruikt, is het belangrijk om op elk teken van infectie te letten en bij de eerste tekenen medische hulp in te roepen. Als u twijfelt of de oogdruppels moet gebruiken, neem dan contact op met de verkoper. Voor meer informatie kunt u terecht op https://pharmanewsintel.com/news/global-pharma-healthcare-recalls-artificial-tears-due-to-contamination.