Colombiaanse maatschappij Viva Air schort vluchten per direct op

MEDELLÍN- De Colombiaanse Ultra Low Cost Carrier (ULCC) Fast Air Colombia, opererend onder de handelsnaam Viva Air heeft op maandag per direct al haar vluchten opgeschort.

De drastische maatregel komt nadat de lage kosten maatschappij te vergeefs trachtte een fusie te bewerkstelligen met de grotere branchegenoot en voormalige concurrent Avianca.

Een aantal jaren ging het Viva Air, dat sinds de oprichting stevig bijdroeg aan goedkopere tickets in Colombia, voor de wind. Voor de Coronacrisis breidde het bedrijf stevig uit. Zo besloot het tot de aanschaf van maar liefst vijftig nieuwe Airbus toestellen van het type A320.

De Coronacrisis, maar ook de snelle devaluatie van de Colombiaanse Peso ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de relatief sterke stijging van brandstofkosten, brachten Viva Air binnen enkele maanden tijd in een kritieke situatie. Al in augustus 2022 verzocht Viva Air overgenomen te mogen worden door Avianca. De luchtvaartautoriteit van Colombia, Aeronáutica Civil, doet echter lang over het verzoek om de fusie goed te keuren.

Na verschillende waarschuwingen aan de luchtvaartautoriteit en de aanvraag van surseance vorige week, heeft de maatschappij de vluchten nu ‘tijdelijk’ stilgelegd. Er wordt nu met argusogen gekeken naar de stappen van Aeronáutica Civil.

Interesse

Behalve Avianca hebben ook Latam en het Chileense JetSmart interesse getoond in de overname van de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij, die de afgelopen jaren zo’n twintig procent marktaandeel wist te verwerven.

De komende weken zal moeten blijken of Viva Air nog te redden is, of voorgoed van de markt verdwijnt.